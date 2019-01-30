Сотрудникам ФСБ и МВД предложили провести экскурсию по выставке Куинджи

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что готова лично провести экскурсию по выставке Архипа Куинджи для сотрудников ФСБ и МВД, обнаруживших украденную картину "Ай-Петри. Крым". Об этом она сказала во время передачи полотна силовиками.

"Спасибо огромное всем. И мы будем рады, если вы и все, кто работал над обретением этой вещи, не просто придут на выставку Куинджи – я сама проведу экскурсию по ней, но и станут "Друзьями Третьяковской галереи" (специальной программы музея)", – приводит слова Трегуловой ТАСС.

Трегулова похвалила сотрудников МВД и ФСБ за то, что они вернули картину через несколько часов после кражи. "Это пример невероятного профессионализма, невероятной слаженности работы всех структур МВД и ФСБ. И подтверждение того, что невозможно безнаказанно совершать такие преступления", – сказала она.

Картину "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи вечером 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина снял картину со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей выставки, они приняли преступника за музейного работника. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.

На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения Денис Чуприков. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Таганский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Чуприкова до 27 марта.

При осмотре картины на ней обнаружили незначительные повреждения. В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.

