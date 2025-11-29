Главный инженер строительной организации задержан после ЧП в Южно-Сахалинске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Сахалинской области"

Главный инженер строительной организации задержан в Южно-Сахалинске по делу об обрушении строящегося здания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Часть двухэтажного строящегося здания, которое расположено в переулке Энергетиков, рухнула 28 ноября. Четыре человека пострадали, их состояние не вызывало опасений.

По предварительной версии, инцидент произошел во время заливки бетона. На месте работали минимум 70 специалистов и 18 единиц техники МЧС, при этом операцию осложнял сырой бетон.

Три человека погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

