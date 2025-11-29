29 ноября, 08:17Происшествия
Главный инженер строительной организации задержан после ЧП в Южно-Сахалинске
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Сахалинской области"
Главный инженер строительной организации задержан в Южно-Сахалинске по делу об обрушении строящегося здания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Часть двухэтажного строящегося здания, которое расположено в переулке Энергетиков, рухнула 28 ноября. Четыре человека пострадали, их состояние не вызывало опасений.
По предварительной версии, инцидент произошел во время заливки бетона. На месте работали минимум 70 специалистов и 18 единиц техники МЧС, при этом операцию осложнял сырой бетон.
Три человека погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.