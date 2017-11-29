Видео с падающим спутником "Метеор-М" появилось в интернете

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Видео с падающим спутником "Метеор-М" выложили в сети. Запись сделал человек по пути из канадского Монреаля.

Согласно подписи к ролику, горящий объект – это спутник, с которым утратили связь. По словам автора, это было великолепное зрелище, сообщают "Аргументы недели".

На записи видно, как в атмосфере планеты быстро сгорают множество объектов. Сейчас неизвестно, действительно ли записано падение спутника.

Спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 запустили в 8:41 с космодрома Восточный. Он должен был отделиться в 9:32, но установить с ним связь не удалось. Запущенные на ракете "Союз-2.1б" спутники не вышли на орбиту. Три фрагмента первой ступени ракеты нашли в Тындинском районе Приамурья. Поиски продолжатся до 4 декабря. Госкомиссия начала выяснять причины неудачного запуска спутника. Среди них называли человеческий фактор и неисправность навигационной системы.