Обломки ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной на Восточном, нашли в Приамурье

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Три фрагмента первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей во вторник с космодрома Восточный, нашли в Тындинском районе Приамурья. Обломки планируется распилить и вывести в город Циолковский.

Поиски отделившихся частей ракеты ведутся с вертолетов в Вилюйском и Алданском районах Якутии. Также привлечены беспилотники и радары. Операция осложняется тем, что в исследуемых районах лежит глубокий снег, сообщает РИА Новости.

По словам представителя минприроды Якутии, поисковую операцию планируется завершить к 4 декабря.

"Союз-2.1б" должен был вывести на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1, студенческий аппарат "Бауманец-2" и 17 иностранных наноспутников. Однако ни один из аппаратов к своей работе не приступил.

В космической отрасли отметили, что нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.

Также в неудачном пуске ракеты обвинили благовещенского епископа Лукиана. По мнению протодиакона Андрея Кураева, он сделал что-то не так.

Однако как отметил священник Благовещенской епархии, чей архиерей епископ Лукиан совершил молебен, освящение технических средств не отменяет человеческого фактора.