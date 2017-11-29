Священник ответил на обвинения в неудачном запуске спутника "Метеор-М"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Священник Благовещенской епархии, чей архиерей епископ Лукиан совершил молебен на территории космодрома Восточный, прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева о неудачном запуске спутника "Метеор-М". По мнению священника Святослава Шевченко, освящение технических средств не отменяет человеческого фактора.

"Освящение машины не защитит от ДТП, если ты нарушаешь правила дорожного движения. Скажем так, если освятить машину с пустым бензобаком, она не заведется. Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и бога", – цитирует РИА Новости священника.

Он также отметил, что Андрей Кураев некогда был блестящим богословом, а теперь допускает такие популистские высказывания.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 и группой малых космических аппаратов в 8:41, как и полагалось по графику. В 9:32 спутник должен был отделиться, однако из-за неполадок он перестал выходить на связь.

Позже в эфире одной из радиостанций протодиакон Андрей Кураев высказался по поводу неудачного пуска с космодрома Восточный, заявив, что священники РПЦ, освящающие ракеты, должны отвечать за аварии с ними.