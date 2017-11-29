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Происшествия

29 ноября, 11:42

Создана госкомиссия для расследования запуска с космодрома Восточный

происшествия наука

Фото: ТАСС/Пресс-служба Федерального космического агентства Роскосмос

Госкомиссия начала выяснять причины неудачного запуска спутника "Метеор-М" №2-1, рассказал замгендиректор Роскосмоса Сергей Дубин.

По его словам, госкомиссия сформирована, и она начала расследование. Его результаты опубликуют, но пока неизвестно когда, сообщает РИА Новости. Это зависит от объема работ, пояснил Дубин.

Спутник запустили в 8:41 с космодрома Восточный, как и полагалось по графику. Он должен был отделиться в 9:32, но на связь не вышел. Запущенные на ракете "Союз-2.1б" спутники на орбиту не вышли. Авария могла случиться из-за человеческого фактора.

Вертолеты начали искать отделившиеся части ракеты "Союз-2.1б". Поиски, сбор и вывоз фрагментов должны закончить к 4 декабря.

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