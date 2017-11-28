Стала известна стоимость страховки утерянного спутника "Метеор"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Спутник "Метеор-М" застрахован в компаниях "СОГАЗ" и "Ингосстрах" на 2,6 миллиарда рублей. Стартовый комплекс застраховали в компании ВСК, он не пострадал.

В "СОГАЗе" нет официальной информации о спутнике, поэтому сейчас они выясняют обстоятельства случившегося. "Если информация, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования", – приводит ТАСС слова компании.

Одной из возможных причин аварии на ракете-носителе "Союз-2.1б" мог стать человеческий фактор. Ошибка возникла в полетном задании ракеты и разгонного блока, в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации. По этой причине разгонный блок со спутником "Метеор-М", который планировалось вывести на орбиту, вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.

Запуск состоялся в 8:41 по московскому времени. Спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 должен был отделиться в 9:32, однако не вышел на связь. Роскосмос подтвердил информацию. Нынешний запуск был вторым, третий намечен на 22 декабря. Согласно плану, "Союз-2.1б" доставит на орбиту космический аппарат "Канопус".