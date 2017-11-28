Роскосмос подтвердил отсутствие связи со спутником "Метеор-М"

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Роскосмос подтвердил потерю связи со спутником "Метеор-М", запущенным утром 28 ноября с космодрома Восточный.

"Метеор-М" вывели на заданную промежуточную орбиту, но на первом плановом сеансе связь с космическим аппаратом не установили: его нет на целевой орбите, сообщает "Газета.ру".

Основной причиной случившегося считают неполадки на разгонном блоке "Фрегат". Спутник должен был отделиться в 9:32. Планировалось также вывести на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 и группой малых космических аппаратов в 8:41, как и полагалось по графику.