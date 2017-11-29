Разгонный блок "Фрегат" мог упасть из-за неисправности навигации

29 ноября, 16:19
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Причиной падения разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками могла стать неисправность аппаратуры ГЛОНАСС.
Разгонный блок отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", но был неверно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан. По предварительным сведениям, речь идет о технической неисправности в аппаратуре спутниковой навигации, установленной на разгонном блоке. Благодаря ей разгонный блок должен точнее выводить спутники на целевые орбиты. Аппаратура работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS, сообщает ТАСС.
Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 запустили в 8:41 с космодрома Восточный. Он должен был отделиться в 9:32, но установить с ним связь не удалось. Запущенные на ракете "Союз-2.1б" спутники на орбиту не вышли. В качестве одной из причин также называли человеческий фактор.
Три фрагмента первой ступени "Союза-2.1б" обнаружили в Тындинском районе Приамурья. Поиски продолжаются, завершить их планируют к 4 декабря. Начала работу госкомиссия, которая выяснит причины неудачного запуска спутника.
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