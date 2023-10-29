Более 3,3 тыс детей погибли при израильских ударах по сектору Газа

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Число детей, погибших в результате израильских ударов по сектору Газа, достигло 3 324. Более 1 тысячи детей остаются под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудру.

"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с 7 сентября составило 8 005 человек", – подчеркнул он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он предупредил, что все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ