Милонов призвал Макаревича забыть русский язык после его реакции на теракт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лидера музыкальной группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) забыть русский язык после его комментария по поводу теракта в "Крокусе". Об этом сообщает RT.

Ранее Макаревич осудил публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". В частности, музыкант назвал "публичное вырывание собственных волос" в Сети "пошлейшим занятием".

По словам политика, Макаревич сделал окончательный выбор в пользу "европейского ошейника".

"Макаревич к концу жизни окончательно закончил превращение в опасного человекоподобного гельминта: ловко меняя маски и образы, обслуживая любую власть и начальство", – сказал Милонов.

Как отметил государственный деятель, ему было очень неприятно читать подобные комментарии о всеобщей трагедии.

"Вы себя из России вычеркнули – вас кто-то за язык тянет выдавать свои едкие и гадкие ремарочки?" – добавил депутат.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека.

ФСБ задержала 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей теракта, которых Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а после арестовал восьмого подозреваемого.

Также следователи установили девять человек, которых задержали в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).