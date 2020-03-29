В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В московской больнице скончался пациент 90 лет с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В одной из московских больниц скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Также 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма", – говорится в сообщении.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1534 пациента.

