В деле упавшего Falcon 10 в Афганистане фигурантов пока нет – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Фигурантов в уголовном деле, возбужденном после жесткой посадки Falcon 10 в Афганистане, пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следствие изучает изъятые документы компании "Атлетик-групп", которой принадлежал самолет.

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении ее мужа Анатолия из Паттайи. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.

Четыре россиянина, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву рано утром 26 января. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту находились два пилота и два врача, переживших крушение.

Пилот Аркадий Грачев заявил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы". Вместе с другими выжившими его вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Он рассказал, что в результате грамотных действий экипажа самолет посадили на пике горы, предотвратив его падение.

Ранее стало известно, что у компании "Атлетик-групп", которой принадлежал разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не было лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки.

Выжившие члены экипажа Falcon 10 ждали помощи в горах почти два дня