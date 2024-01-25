Более миллиона долларов украли из упавшего в Афганистане самолета – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Из воздушного судна Falcon 10, которое разбилось в Афганистане, украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Hasht e Subh со ссылкой на источники.

По их данным, губернатор от "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Бадахшан по требованию заместителя премьер-министра Мухаммада Хасана Ахунда организовал комиссию по выявлению обстоятельств в рамках расследуемого дела. По информации издания, во главе данной группы находится руководитель управления разведки "Талибана" в провинции Бадахшан.

На данный момент ни представители "Талибана", ни России не комментировали эту информацию.

Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана. По данным СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке страны из-за технической неисправности.

Пропавший с радаров самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков, который также являлся гражданином РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек