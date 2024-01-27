Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки

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У компании "Атлетик-групп", которой принадлежал разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не было лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки, сообщила следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова. Ее цитирует РИА Новости.

По данным следствия, владельцем фирмы является второй пилот. Он же отвечал за ремонт воздушного судна.

Ранее пилот Аркадий Грачев, выживший в катастрофе, заявил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы". Вместе с другими выжившими его вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Он рассказал, что в результате грамотных действий экипажа самолет посадили на пике горы, предотвратив его падение.

Четыре россиянина, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву рано утром 26 января. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту находились два пилота и два врача, переживших крушение.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек