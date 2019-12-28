Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

08:47

Черный ящик с рухнувшего в Алма-Ате самолета передадут в Москву

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео телеграм-канал Baza

Черный ящик с самолета авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Алма-Ате, передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

"Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", – приводит слова Камалиева "Интерфакс".

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого самолет столкнулся с двухэтажным строением. В момент ЧП в здании никого не было.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.

Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.

Следствие считает, что возможной причиной крушения самолета в Алма-Ате могла стать техническая неисправность и ошибка пилотов.

Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 15

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика