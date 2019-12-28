Черный ящик с рухнувшего в Алма-Ате самолета передадут в Москву

Фото: скриншот видео телеграм-канал Baza

Черный ящик с самолета авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Алма-Ате, передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.



"Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", – приводит слова Камалиева "Интерфакс".

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого самолет столкнулся с двухэтажным строением. В момент ЧП в здании никого не было.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.

Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.

Следствие считает, что возможной причиной крушения самолета в Алма-Ате могла стать техническая неисправность и ошибка пилотов.