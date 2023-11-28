МЧС восстановило энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму было полностью восстановлено, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуировали 995 человек, включая 179 детей. Из них в пяти пунктах временного размещения находится 91 человек, в том числе 14 детей. Остальные направились к родным и знакомым.

В Крыму, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае и городе Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоэтажек и 503 приусадебных участка.

Спасатели продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь. Они откачивают воду из домов и придомовых территорий, очищают городские улицы и дворы от упавших деревьев, а также ведут аварийно-восстановительные работы.

В Ростовской области вода сошла. На сегодняшний день подтопленных населенных пунктов нет. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель зданий и энергоснабжения в шести субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населенных пунктах.

Всего последствия непогоды ликвидируют более 3,5 тысячи человек и 1,2 единицы техники.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Синоптик Роман Вильфанд предупреждал, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его прогнозам, существует опасность формирования смерчей.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Аналогичное решение принял и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.



Режим ЧС введут в Севастополе из-за штормового ветра