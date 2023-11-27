Число отключенных от электроснабжения жителей юга РФ сократилось до 1 млн

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Число отключенных от электроснабжения жителей Крыма, Дагестана, Краснодарского края, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 16:00 (по московскому времени) сократилось до 1 миллиона человек. Об этом сказано в сообщении Минэнерго РФ.

"Основные восстановительные работы в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области планируется завершить до конца текущих суток, в Запорожской и Херсонской областях – до конца 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР – до конца 29 ноября", – заявила пресс-служба.

Как сообщили в ведомстве, работают над восстановлением полного электроснабжения для всех жителей регионов более 2,5 тысячи человек и около 900 единиц техники. При этом отмечается, что данный процесс находится на контроле министерства.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Синоптик Роман Вильфанд предупредил, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его прогнозам, существует опасность формирования смерчей.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.

Из-за непогоды около 1,2 миллиона жителей остались без электроэнергии.



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