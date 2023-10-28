Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:52

Происшествия

В ВОЗ заявили о полной потере связи с сотрудниками и медучреждениями в Газе

Фото: depositphotos/diegograndi

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о полной потере связи с сотрудниками организации, медучреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в секторе Газа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По информации издания Al Jazeera, израильские истребители наносят удары по сектору Газа в районах больницы Шифа и индонезийского госпиталя.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Всего за резолюцию проголосовали 120 стран, 14 выступили против, еще 45 воздержались.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ

Читайте также

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика