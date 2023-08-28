Мужчина, отравившийся шаурмой в кафе на севере Москве, обвинил во всем секретный соус

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Причиной отравления 40 человек в кафе быстрого питания на севере Москвы мог быть соус, который был в составе шаурмы. Об этом сообщает телеканалу "360" один из пострадавших.

Как он утверждает, с мясом и остальными ингредиентами в шаурме все было в порядке. Мужчина отметил, что не в первый раз приобретает в этом месте блюдо и до этого никаких проблем не возникало.

"В этом секретном соусе сальмонеллу нашли. Утром проснулся, живот болит, расстройство ЖКТ, потом температура поднялась до 40. Сейчас уже выписываюсь из больницы. Заявления мы тут всей больницей писали", – сообщил пострадавший.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал пять случаев отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Было установлено, что в заведении использовались продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялись в неподходящих условиях.

Позже число случаев отравления увеличилось до 40. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данному делу уже арестовали директора и владельца этой точки питания. Им грозит до 6 лет тюремного заключения.

Кроме того, стало известно о задержании еще троих фигурантов дела. Ими оказались гендиректор частной организации-поставщика, его заместитель и закупщик мясной продукции. Заместителя гендиректора уже отправили под домашний арест по решению суда.

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