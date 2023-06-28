В ходе столкновений в Карабахе есть погибшие с армянской и азербайджанской сторон – МО РФ

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В ходе столкновений в Карабахе есть погибшие с армянской и азербайджанской сторон, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации о деятельности миротворческого контингента РФ в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон", – заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что командование миротворческого контингента России вместе с представителями Армении и Азербайджана проводит разбирательство по фактам нарушений.

25 мая в Кремле состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент РФ заявил, что эта встреча станет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят. Он добавил, что, несмотря ни на какие сложности, ситуация в этом вопросе развивается в направлении урегулирования.

В июне Пашинян сообщил об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление о прекращении огня. Но в сентябре 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.