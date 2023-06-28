Губернатор Ведерников сообщил имена двух летчиков Псковского гарнизона, погибших 24 июня

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военных летчиков, погибших 24 июня во время мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 – подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников", – сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что летчики сделали все, чтобы уберечь страну от "разрушительных последствий бездумных действий мятежников".

Президент России Владимир Путин, во время обращения в Кремле к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ. Он также предложил почтить память погибших во время мятежа летчиков минутой молчания.

ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, устроила попытку мятежа в РФ. Основатель группы Евгений Пригожин сообщил о решении направить своих бойцов на Москву. ЧВК также захватила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Свои действия Пригожин обосновал тем, что российская армия якобы атаковала тыловые лагеря группы.

В Минобороны России назвали информацию об ударе ложной, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение Лукашенко и согласился остановить продвижение на территории РФ, формирования отступили в полевые лагеря.

27 июня стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было закрыто в связи с прекращением преступных действий.

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