МВД Ирана: причиной взрыва в порту в Бендер-Аббасе была халатность

Фото: ТАСС/AP Photo/Meysam Mirzadeh

Глава МВД Ирана Искандар Момени сообщил, что причиной взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган стала халатность, в том числе нарушение правил безопасности и неосторожность. Его слова передает агентство Mehr.

Он отметил, что специалисты продолжают расследовать данный инцидент. Для этого была образована специальная комиссия.

По словам министра, виновные в произошедшем задержаны. Они уже ответили на некоторые вопросы, которые связаны с этим происшествием, уточнил Момени.

Взрыв в порту имени Шахида-Раджаи произошел 26 апреля. В результате 46 человек погибли , а еще 1 241 гражданин получил ранения.

В связи со случившимся в регионе был объявлен трехдневный траур.

Владимир Путин на фоне произошедшего выразил свои соболезнования. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и распорядился направить в Бендер-Аббас несколько бортов МЧС для оказания помощи на месте ЧП. Два самолета уже прилетели в город.

