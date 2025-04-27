Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 40

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Количество погибших при взрыве в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган увеличилось до 40. Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Ашури, передает телеканал IRIB.

Количество пострадавших, по данным властей и местных СМИ, также выросло до 1 241 человек.

Взрыв в порту произошел 26 апреля после того, как загорелся резервуар с топливом. Из-за ЧП в регионе был объявлен трехдневный траур. Также власти Ирана сделали 27 апреля выходным днем в Бендер-Аббас для всех учреждений.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и потребовал в кратчайшие сроки отправить в республику несколько бортов МЧС для оказания помощи на месте взрыва.

