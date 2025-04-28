Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:01

Происшествия
Главная / Новости /

Mehr: число жертв взрыва в порту на юге Ирана возросло до 46

Число жертв взрыва в порту на юге Ирана возросло до 46 – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Mohsen Rezaei

Количество погибших при взрыве в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 46. Об этом сообщает Mehr.

По данным издания, врачи продолжают оказывать медицинскую помощь еще 138 людям, которые остаются в больнице.

Взрыв прогремел 26 апреля в порту из-за возгорания резервуара с топливом. Из-за ЧП в регионе был объявлен трехдневный траур.

По последним данным, в результате произошедшего пострадал минимум 1 241 человек.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его распоряжению в республику были отправлены несколько бортов МЧС для оказания помощи на месте взрыва.

Новости мира: в Иране объявлен трехдневный траур после взрыва в порту

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика