Mehr: число жертв взрыва в порту на юге Ирана возросло до 46

28 апреля, 12:01Происшествия
Фото: ТАСС/IMAGO/Mohsen Rezaei
Количество погибших при взрыве в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 46. Об этом сообщает Mehr.
По данным издания, врачи продолжают оказывать медицинскую помощь еще 138 людям, которые остаются в больнице.
Взрыв прогремел 26 апреля в порту из-за возгорания резервуара с топливом. Из-за ЧП в регионе был объявлен трехдневный траур.
По последним данным, в результате произошедшего пострадал минимум 1 241 человек.
Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его распоряжению в республику были отправлены несколько бортов МЧС для оказания помощи на месте взрыва.
Новости мира: в Иране объявлен трехдневный траур после взрыва в порту