Два борта МЧС РФ приземлились в Бендер-Аббасе после взрыва в порту

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях страны. Об этом сообщает посольство РФ в Иране.

"Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ждем еще один борт МЧС", – говорится в телеграм-канале дипмиссии.

26 апреля в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел взрыв после того, как загорелся резервуар с топливом. Из-за ЧП в регионе был объявлен трехдневный траур.

По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 40 человек, а количество пострадавших выросло до 1 241 человек.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и потребовал в кратчайшие сроки отправить в республику несколько бортов МЧС для оказания помощи на месте взрыва.