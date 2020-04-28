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Общество

21:36

Число зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 3 млн

происшествия общество за рубежом

Фото: ТАСС/GIUSEPPE LAMI/EPA

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 952 222. При этом количество летальных случаев превысило отметку в 202 тысячи, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Согласно последним данным, за сутки в мире было выявлено свыше 76 тысяч новых случаев заражения и 3932 смертей. Большинство заболевших фиксируется в Европе – на ее долю приходится около 1,4 миллиона инфицированных.

Ранее сообщилось о том, что в России зафиксирован один из самых низких уровней летальности по COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он не превышает одного процента.

При этом РФ вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, число инфицированных в стране достигло 93 558 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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