Устроивших теракт в "Крокусе" завербовали через телеграм-канал ИГ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" были завербованы с помощью одного из телеграм-каналов, который принадлежит афганскому крылу "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

"Рассматривались материалы в отношении конкретного человека. Там присутствует справка от наших коллег, где написано, что он состоял в телеграм-канале, где вербовали людей для совершения терактов", – заявил собеседник агентства.

Он поделился, что оперативно-разыскные мероприятия позволили установить, что в том же самом телеграм-канале были завербованы и те, кто совершил теракт в "Крокус Сити Холле". Данный канал был нацелен на аудиторию в Таджикистане, однако сейчас канал удален и не открывается ни из РФ, ни из Таджикистана.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а после подожгли концертный зал.

Согласно последним данным, погибли 143 человека и 360 пострадали.

Непосредственных террористов арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

