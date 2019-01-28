Вопрос возврата картины Куинджи в Третьяковку согласуют с Русским музеем

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" могут вернуть на выставку в Третьяковской галерее после согласования с Русским музеем, откуда привезли похищенный накануне пейзаж. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Третьяковки.

"Пока мы еще картину не видели, мы надеемся, что она в хорошем состоянии", − отметил собеседник агентства. По его словам, если все будет благополучно, то картина, скорее всего, вновь займет место на выставке в Инженерном корпусе. Однако вначале этот вопрос необходимо согласовать со специалистами Русского музея, уточнил представитель ГТГ.

Картину Куинджи похитили 27 января на глазах у посетителей выставки. Со слов очевидца, правоохранители составили фоторобот предполагаемого преступника. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Внутреннюю проверку начали и в самой Третьяковской галерее.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого в подмосковном поселке Заречье. Задержанному мужчине 31 год. Ранее он был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Предполагают, что на кражу полотна он решился из корыстных побуждений. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы, если будет доказано, что преступление совершено группой.

Как рассказали специалисты, на обнаруженном полотне нет видимых повреждений.