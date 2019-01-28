Вопрос возврата картины Куинджи в Третьяковку согласуют с Русским музеем

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" могут вернуть на выставку в Третьяковской галерее после согласования с Русским музеем, откуда привезли похищенный накануне пейзаж. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Третьяковки.
"Пока мы еще картину не видели, мы надеемся, что она в хорошем состоянии", − отметил собеседник агентства. По его словам, если все будет благополучно, то картина, скорее всего, вновь займет место на выставке в Инженерном корпусе. Однако вначале этот вопрос необходимо согласовать со специалистами Русского музея, уточнил представитель ГТГ.
Картину Куинджи похитили 27 января на глазах у посетителей выставки. Со слов очевидца, правоохранители составили фоторобот предполагаемого преступника. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Внутреннюю проверку начали и в самой Третьяковской галерее.
В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого в подмосковном поселке Заречье. Задержанному мужчине 31 год. Ранее он был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Предполагают, что на кражу полотна он решился из корыстных побуждений. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы, если будет доказано, что преступление совершено группой.
Как рассказали специалисты, на обнаруженном полотне нет видимых повреждений.
Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.