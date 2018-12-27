Названа предполагаемая причина трагедии в шахте Соликамска

Возгорание строительных материалов рассматривается в качестве причины ЧП в шахте в Соликамске. Об этом глава МЧС Евгений Зиничев заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что сотрудники ведомства рассматриваю и другие версии, говорить о которых пока рано. Он добавил, что в день трагедии на участке проходили ремонтные работы.
22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ случился пожар. Под Землей находились 17 человек. Спустя сутки тела погибших были подняты на поверхность. Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку.
После опознания родственникам выдали разрешение на захоронение. Семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.
Во вторник Соликамский городской суд арестовал до 22 февраля четверых фигурантов дела о пожаре на шахте "Уралкалия". Под стражу были взяты горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка шахты Максим Канищев, а также начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.
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