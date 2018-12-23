Семьям погибших на шахте Соликамска выплатят по три млн рублей

Семьям погибших строителей шахты в Соликамске предприятие предоставит по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты, заявил начальник выполняющей работы на объекте компании ФГУП "УС-30" Андрей Максимов.
"Конечно же, мы возьмем на себя все затраты по похоронам наших работников. Помимо этого, каждой семье будет оказана единовременная помощь в размере двух миллионов рублей за счет предприятия и страховая выплата в размере одного миллиона рублей", – цитирует его РИА Новости.
Максимов добавил, что на каждого иждивенца в семьях погибших положена также дополнительная помощь в размере среднемесячного заработка работника компании за прошедший год. Он выразил соболезнования семьям жертв ЧП и попросил прощения.
"Горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, оно и наше, потому что мы также болеем душой за то, что произошло", – подчеркнул Максимов.
Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых вывели из зоны задымления, они не пострадали. Остальные девять погибли, их тела нашли при спасательной операции и готовят эвакуировать.
Известно, что трое из погибших – жители Башкирии. У всех по двое детей, четверо из них несовершеннолетние.
Начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров сообщил, что пожар на шахте в Соликамске, скорее всего, возник из-за строительных работ. Окончательные выводы сделает специально организованная комиссия.
Власти Соликамска отменили развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря.
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