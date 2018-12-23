Тела всех девяти погибших рабочих найдены в шахте в Соликамске

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Обнаружено тело последнего, девятого, рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб в шахте в Соликамске, сообщает ТАСС.

Последнюю жертву трагедии обнаружили в том же помещении, где было шестеро тел. Спасательная группа готовится к эвакуации тел рабочих,

Родственники погибших жителей Башкирии выехали в Соликамск. Власти Пермского края окажут им всю необходимую помощь.

В то же время РИА Новости сообщает, что пока найдено лишь восемь тел, и спасатели продолжают поиски тела девятого погибшего.

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В момент ЧП, случившегося на глубине 340 метров, под землей находились 17 человек. Восемь из них сразу вывели из зоны задымления.

Начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров сообщил, что пожар на шахте в Соликамске, скорее всего, возник из-за строительных работ. Окончательные выводы о причинах ЧП сделает специально организованная комиссия.

Представитель компании подчеркнул, что предварительные итоги можно будет подвести только после окончания спасательной операции. До окончания спасательной операции "Уралкалий" приостановил работу рудника "Соликамск-3" (СКРУ-3).

Поддержку горнякам пообещал оказать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. После случившегося краевой СК завел уголовное дело.