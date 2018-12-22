Комиссия выяснит причину пожара на шахте в Соликамске

Фото: скриншот с видео vk.com/podslushano_v_solikamske

Пожар на шахте в Соликамске, скорей всего, возник из-за строительных работ. Окончательные выводы о причинах ЧП сделает специально организованная комиссия, заявил начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель компании подчеркнул, что предварительные итоги можно будет подвести только после окончания спасательной операции, когда станет ясна судьба девяти рабочих, заблокированных под землей.

"Вероятнее всего, это возгорание связано – и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, – оно связано именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно", – сказал Сидоров.

Он добавил, что сейчас на месте работают сотрудники оперативной группы, губернатор края и гендиректор "Уралкалия". По словам Сидорова, "вероятность того, что все хорошо, стремится к минимальным показателям".

По данным РИА Новости, до окончания спасательной операции "Уралкалий" приостановил работу рудника "Соликамск-3" (СКРУ-3).

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В момент ЧП, случившегося на глубине 340 метров, под землей находились 17 человек. Восемь из них сразу вывели из зоны задымления. Связи с оставшимися девятью горняками нет до сих пор. Предпринято уже шесть попыток добраться до заблокированных на глубине людей.

Поддержку горнякам пообещал оказать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. После случившегося краевой СК завел уголовное дело.