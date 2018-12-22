Новая бригада спасателей отправилась к горнякам в пермской шахте

Фото: vk.com/podslushano_v_solikamske

Шестую попытку добраться до горняков, заблокированных на шахте "Уралкалия" в Соликамске, предпринимают спасатели. К месту ЧП направлена новая бригада, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарью Левченко.

Представитель администрации подчеркнула, что говорить о гибели оставшихся под землей людей рано, "но надежды мало".

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В момент ЧП, случившегося на глубине 340 метров, под землей находились 17 человек. Восемь из них были выведены из района задымления. Еще девять по-прежнему остаются в шахте. Связи с горняками до сих пор нет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что федеральные власти при необходимости помогут горнякам, которые пострадали во время пожара на соликамской шахте. В свою очередь руководитель региона Максим Решетников доложил главе правительства о ходе операции. После случившегося краевой СК возбудил уголовное дело.