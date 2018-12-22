Уголовное дело возбуждено после ЧП на шахте в Пермском крае

Уголовное дело возбудили после инцидента в шахте в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ.

"Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек", – говорится в сообщении.

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе произошло задымление. В зоне задымления остаются девять сотрудников подрядной организации.

По информации следствия, строительные работы на руднике вели работники сторонней подрядной организации. Восьмерых вывели на поверхность, они не пострадали. С остальными девятью связаться не удалось.

Идут работы по локализации и ликвидации аварии, проводится операция по спасению людей. После этого следователи начнут осмотр места происшествия. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, лица, ответственные за безопасность.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что федеральные власти при необходимости помогут горнякам, которые пострадали во время пожара на соликамской шахте. Губернатор Пермского края Максим Решетников доложил ему о ходе операции. Открыта горячая линия: 8-342-5370697.