Медведев пообещал помочь пострадавшим при пожаре на шахте в Соликамске

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что федеральные власти в случае необходимости помогут горнякам, которые пострадали во время пожара на соликамской шахте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Глава российского правительства уже созвонился с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Во время телефонного разговора глава региона доложил о ходе спасательной операции.
"Решетников проинформировал главу правительства о мерах, которые предпринимают региональные власти и соответствующие службы в связи с ЧП", – подчеркнули в пресс-службе.
Тем временем СК возбудил дело после пожара на шахте. Как отмечают следователи, судьба девяти заблокированных в забое рабочих по-прежнему остается неизвестной. Криминалисты пришли к выводу, что оказавшиеся в зоне задымления люди погибли.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек", – рассказали в ведомстве.
Утром 22 декабря на шахте "Уралкалий" произошло задымление. В момент ЧП на объекте находились 17 человек. Восьмерых вывели, связь с девятью оставшимися пока не установлена. В региональном Минздраве отметили, что жизни спасенных горняков ничего не угрожает.
Затем появилась информация о взрыве метана на шахте, однако в МЧС эти данные опровергли.
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