В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии спасенных из шахты рабочих

Выведенные из задымленной шахты в Соликамске рабочие не пострадали, сообщает РИА Новости.

"Пострадавших среди тех, кто был выведен из задымленной шахты "Уралкалия", нет", – рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

В 10:04 мск на шахте ПАО "Уралкалий" произошло задымление в 4-м стволе СКРУ-3. Возгорание вспыхнуло на отметке 340 метров. Всего в момент начала пожара работали 17 человек, девять из них остались в шахте.

"Интерфакс" передает, что у шахтеров есть кислородные баллоны, позволяющие автономно дышать в безвоздушном пространстве. Он рассчитан на час, но хватить его может и на более долгое время.

Согласно предварительной информации, площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Возгорание могло произойти из-за вспышки метана, которая, в свою очередь, могла случиться из-за нарушения технологического процесса.