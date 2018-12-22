Названа предположительная причина пожара на руднике в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возгорание на руднике в Соликамске, предположительно, случилось из-за вспышки метана. Она же могла произойти из-за нарушения технологического процесса, передает "Интерфакс".

"Предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте", – рассказали в службе технического надзора региона.

На шахте велись работы по бетонированию, которыми занимались работники подрядной организации УЭС-30, сообщает РИА Новости. Сама шахта принадлежит компании "Уралкалий".

Возгорание вспыхнуло на отметке 340 метров. Всего в момент начала пожара работали 17 человек. Восьмерых вывели, девять остались в шахте. До людей горноспасатели пока не могут добраться. Им нужно преодолеть расстояние приблизительно в 10 метров, но в шахте высокая температура и сильное задымление.

Пожар продолжают тушить. Согласно предварительной информации, его площадь составляет около 100 квадратных метров.