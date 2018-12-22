В шахте в Пермском крае произошел пожар

Пожар случился в шахте в Соликамске Пермского края, сообщает ТАСС.
Возгорание возникло на отметке 340 метров. Восьмерых людей вывели на поверхность, девять остались в шахте. Связь с ними пока установить не могут. Пожар продолжают тушить.
Известно, что шахта принадлежит ПАО "Уралкалий". В момент возникновения возгорания в шахте проводились работы по бетонированию.
Как передает "Интерфакс", оставшиеся в зоне задымления люди находятся в стволе шахты на отметке 363 метра. Горные спасатели смогли спуститься до отметки 338 метров, но вынуждены были остановиться из-за высокой температуры. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.
Уточняется, что горит монтажная пена. На месте работают две магистральные линии, задымление уменьшается.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.