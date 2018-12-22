В шахте в Пермском крае произошел пожар

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар случился в шахте в Соликамске Пермского края, сообщает ТАСС.

Возгорание возникло на отметке 340 метров. Восьмерых людей вывели на поверхность, девять остались в шахте. Связь с ними пока установить не могут. Пожар продолжают тушить.

Известно, что шахта принадлежит ПАО "Уралкалий". В момент возникновения возгорания в шахте проводились работы по бетонированию.

Как передает "Интерфакс", оставшиеся в зоне задымления люди находятся в стволе шахты на отметке 363 метра. Горные спасатели смогли спуститься до отметки 338 метров, но вынуждены были остановиться из-за высокой температуры. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

Уточняется, что горит монтажная пена. На месте работают две магистральные линии, задымление уменьшается.