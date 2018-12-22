В МЧС опровергли информацию о взрыве метана на шахте в Соликамске

МЧС опровергает информацию о взрыве метана на шахте "Уралкалия" Соликамске Пермского края, передает РИА Новости.
В экстренных службах также отмечали, что возгорания метана не было. Они уточняли, что горит проходческий полок – конструкция для проходки вертикальных стволов шахты.
В министерстве добавили, что в городе в полной боевой готовности находятся горноспасатели новосибирского отряда МЧС России. Прибыли бригада психологов МЧС России, врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, скорой помощи, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения.
На месте находится губернатор Пермского края Максим Решетников, он участвует в работе оперативного штаба. СК начал проверку по факту инцидента.
Задымление произошло в 10:04 на шахте "Уралкалий" в 4-м стволе СКРУ-3. Всего там работали 17 человек, из района задымления вывели восьмерых, они не пострадали. В шахте по-прежнему остаются 9 человек – это работники подрядной организации. Связь с ними пока не установлена.
Начальник выполняющего работы на объекте предприятия "УС-30" Андрей Максимов считает, что шансы на их спасение очень низки. Он добавил, что все девять человек при отправке в шахту были полностью экипированы средствами защиты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.