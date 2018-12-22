В МЧС опровергли информацию о взрыве метана на шахте в Соликамске

МЧС опровергает информацию о взрыве метана на шахте "Уралкалия" Соликамске Пермского края, передает РИА Новости.

В экстренных службах также отмечали, что возгорания метана не было. Они уточняли, что горит проходческий полок – конструкция для проходки вертикальных стволов шахты.

В министерстве добавили, что в городе в полной боевой готовности находятся горноспасатели новосибирского отряда МЧС России. Прибыли бригада психологов МЧС России, врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, скорой помощи, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения.

На месте находится губернатор Пермского края Максим Решетников, он участвует в работе оперативного штаба. СК начал проверку по факту инцидента.

Задымление произошло в 10:04 на шахте "Уралкалий" в 4-м стволе СКРУ-3. Всего там работали 17 человек, из района задымления вывели восьмерых, они не пострадали. В шахте по-прежнему остаются 9 человек – это работники подрядной организации. Связь с ними пока не установлена.

Начальник выполняющего работы на объекте предприятия "УС-30" Андрей Максимов считает, что шансы на их спасение очень низки. Он добавил, что все девять человек при отправке в шахту были полностью экипированы средствами защиты.