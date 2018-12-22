СК начал проверку по факту задымления в шахте в Соликамске

Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку по факту задымления на шахте компании "Уралкалий" в Соликамске. Об этом сообщает ТАСС.
На месте работает оперативная группа, возглавляемая руководством следственного управления. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
В экстренных службах уточнили, что возгорания метана не было – горит проходческий полок.
"Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров – это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты", – пояснил источник. По его словам, шахтеров на этом участке предприятия не было, там находились только работники подрядной организации.
Глава города Алексей Федотов заявил, что операцию по спасению людей продолжат и ночью. "Сейчас на месте скорая помощь, все здесь, все готовы. Работы останавливать не будут на ночь", – отметил он.
Около 10:04 мск произошло задымление в четвертом стволе СКРУ-3 в шахте компании "Уралкалий". Горноспасатели пока не могут спуститься ниже отметки в 340 метров, где случилось возгорание, а работники находятся на отметке примерно в 350 метров.
Всего там работало 17 человек. Восьмерых вывели, связь с девятью оставшимися пока не установлена. В региональном минздраве рассказали, что спасенные из шахты люди не пострадали.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.