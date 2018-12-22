СК начал проверку по факту задымления в шахте в Соликамске

Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку по факту задымления на шахте компании "Уралкалий" в Соликамске. Об этом сообщает ТАСС.

На месте работает оперативная группа, возглавляемая руководством следственного управления. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В экстренных службах уточнили, что возгорания метана не было – горит проходческий полок.

"Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров – это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты", – пояснил источник. По его словам, шахтеров на этом участке предприятия не было, там находились только работники подрядной организации.

Глава города Алексей Федотов заявил, что операцию по спасению людей продолжат и ночью. "Сейчас на месте скорая помощь, все здесь, все готовы. Работы останавливать не будут на ночь", – отметил он.

Около 10:04 мск произошло задымление в четвертом стволе СКРУ-3 в шахте компании "Уралкалий". Горноспасатели пока не могут спуститься ниже отметки в 340 метров, где случилось возгорание, а работники находятся на отметке примерно в 350 метров.

Всего там работало 17 человек. Восьмерых вывели, связь с девятью оставшимися пока не установлена. В региональном минздраве рассказали, что спасенные из шахты люди не пострадали.