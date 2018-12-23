Пожар в шахте в Соликамске полностью потушен

Очаги возгорания в стволе шахты "Уралкалия" в Соликамске, где погибли девять человек, ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место отправили криминалистов центрального аппарата СК РФ. Они окажут помощь, проведут необходимые следственные действия и установят наиболее полную картину ЧП.
22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых вывели из зоны задымления, они не пострадали. Остальные девять погибли, их личности установлены. Семьям погибших предприятие предоставит по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек". Проверку начала прокуратура Пермского края. СК задержал четырех человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.