Пожар в шахте в Соликамске полностью потушен

Фото: ТАСС/Оперативный штаб

Очаги возгорания в стволе шахты "Уралкалия" в Соликамске, где погибли девять человек, ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место отправили криминалистов центрального аппарата СК РФ. Они окажут помощь, проведут необходимые следственные действия и установят наиболее полную картину ЧП.

22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых вывели из зоны задымления, они не пострадали. Остальные девять погибли, их личности установлены. Семьям погибших предприятие предоставит по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек". Проверку начала прокуратура Пермского края. СК задержал четырех человек.