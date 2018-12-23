СК задержал 4 человек по делу о гибели горняков в Соликамске

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СК задержал четырех человек по делу о гибели девяти горняков при пожаре в шахте в Соликамске, сообщает РИА Новости. По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Задержаны сотрудники компании УС-30, занимавшейся строительными работами в шахте. Это горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности. Все полученные данные будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ.

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ на глубине 340 метров произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых сразу вывели из зоны задымления, они не пострадали. Остальные девять погибли, их тела нашли при спасательной операции. Личности жертв трагедии установлены. Спасатели подняли на поверхность первое тело.

Семьям погибших предприятие предоставит по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек".

По факту ЧП проверку начала прокуратура Пермского края. В надзорном ведомстве проверят причины трагедии, запросят документы и оценят действия руководства компаний.