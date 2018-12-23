Установлены личности всех погибших в результате ЧП в Соликамске

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Личности всех погибших работников подрядной организации в результате пожара в шахте Соликамска установлены, сообщает ТАСС. Пять человек из Пермского края, трое – из Башкирии, еще один – из Краснодарского края.

Также стало известно, что у двоих из троих жителей Башкирии остались несовершеннолетние дети. В частности, 41-летний Сергей Игнатенко из Белорецка воспитывал 16-летнего сыны и 10-летнюю дочь, 38-летний Антон Абрамов воспитывал двух дочерей 14 и 3 лет. У третьего погибшего – 57-летнего Сергея Томшина из Уфы – дети совершеннолетние.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что тела всех погибших поднимут не раньше вечера, когда завершатся проливки всей площади пожара. В ведомстве пояснили, что тела находятся на глубине более 360 метров, поэтому подъем каждого тела займет не менее двух часов.

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ на глубине 340 метров произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых сразу вывели из зоны задымления, они не пострадали. Остальные девять погибли, их тела нашли при спасательной операции.

Начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров сообщил, что пожар на шахте в Соликамске, скорее всего, возник из-за строительных работ. Окончательные выводы сделает специально организованная комиссия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек".

Семьям погибших строителей шахты в Соликамске предприятие предоставит по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты. Власти Соликамска отменили развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря.