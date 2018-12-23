Прокуратура Пермского края начала проверку после ЧП в шахте

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту ЧП в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске, где погибли девять человек, сообщает ТАСС.

В надзорном ведомстве проверят причины трагедии, запросят документы и оценят действия руководства компаний. "Скорее всего, если понадобится, будем проверять и компанию-подрядчика, и "Уралкалий" – нам надо понимать полную картину и выяснять, кто действительно несет ответственность за нарушение технологического процесса, повлекшее в том числе и нарушение правил пожарной безопасности", – отметили в прокуратуре.

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ на глубине 340 метров произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых сразу вывели из зоны задымления, они не пострадали. Остальные девять погибли, их тела нашли при спасательной операции. Личности жертв трагедии установлены.

Семьям погибших предприятие предоставит по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек".