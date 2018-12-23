Тела всех погибших в шахте в Соликамске подняты на поверхность

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Спасатели подняли на поверхность тела всех девяти человек, погибших в шахте в Соликамске Пермского края. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе поисковой операции горноспасатели предприняли восемь попыток добраться до них. "Таким образом, из шахты достали всех погибших работников подрядной организации", – сказал представитель оперативного штаба.

Все очаги возгорания полностью потушены. "Тушение пожара осложнялось тем, что он произошел в вертикальной выработке, куда проблематично подать воду. Это строящийся ствол шахты, необходимым водопроводом он не был оборудован", – пояснили в экстренных службах.

Начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров предположил, что пожар возник из-за строительных работ. Окончательные выводы сделает специально организованная комиссия.

22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых вывели, они не пострадали. Остальные девять погибли, их личности установлены. Семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проверку начала прокуратура Пермского края. На место отправили криминалистов центрального аппарата СК РФ. Четыре человека уже задержаны.