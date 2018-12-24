Все погибшие в шахте в Соликамске опознаны

Все девять погибших в результате пожара в шахте в Соликамске опознаны. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все девять человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение", – сказала она, передает ТАСС.
Накануне вечером, 23 декабря, спасатели подняли на поверхность тела погибших рабочих. В ходе поисковой операции горноспасатели предприняли восемь попыток добраться до них.
В субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Сообщалось, что семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.