Все погибшие в шахте в Соликамске опознаны

Фото: ТАСС/ГУ МЧС России по Пермскому краю

Все девять погибших в результате пожара в шахте в Соликамске опознаны. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все девять человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение", – сказала она, передает ТАСС.

Накануне вечером, 23 декабря, спасатели подняли на поверхность тела погибших рабочих. В ходе поисковой операции горноспасатели предприняли восемь попыток добраться до них.

В субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Сообщалось, что семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. К настоящему моменту уже задержаны четыре человека.