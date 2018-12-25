Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в Соликамске

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Соликамский городской суд арестовал до 22 февраля четверых фигурантов дела о пожаре на шахте "Уралкалия", в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщила помощник председателя горсуда Наталья Пантелеева, передает "Интерфакс".

25 декабря в Соликамский городской суд поступили материалы по уголовному делу в отношении четырех сотрудников ФГУП "УС-30 СМУ-680", которые подозреваются в "Нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть 3 и более человек", и обвиняются в гибели девяти горняков.

23 декабря в качестве подозреваемых были задержаны горный мастер Андрей Купришкин, горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка шахты Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

В субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все девять человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение. Сообщалось также, что семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.