Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в Соликамске

Соликамский городской суд арестовал до 22 февраля четверых фигурантов дела о пожаре на шахте "Уралкалия", в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщила помощник председателя горсуда Наталья Пантелеева, передает "Интерфакс".
25 декабря в Соликамский городской суд поступили материалы по уголовному делу в отношении четырех сотрудников ФГУП "УС-30 СМУ-680", которые подозреваются в "Нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть 3 и более человек", и обвиняются в гибели девяти горняков.
23 декабря в качестве подозреваемых были задержаны горный мастер Андрей Купришкин, горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка шахты Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.
В субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все девять человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение. Сообщалось также, что семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.