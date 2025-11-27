SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 65

Фото: ТАСС/Zuma

Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 65 человек. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

При этом еще около 280 граждан находятся в списках пропавших без вести, а 70 госпитализированы.

Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По 26 ноября. В восьми высотных зданиях, которые воспламенились, жили около четырех тысяч человек.

Большинство людей удалось вывести из строений. Для них организованы временные убежища. Районные управления и департамент социального обеспечения мегаполиса также оказывают помощь семьям погибших и пострадавших.

Возгорание стало сильнейшим за последние 17 лет. В ликвидации пожара были задействованы 767 специалистов и 128 машин. Также на месте происшествия работали 400 полицейских и 57 карет скорой помощи.

Причины возникновения пожара на данный момент неизвестны. Однако троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, уже предъявлено обвинение по делу о непреднамеренном убийстве.

Предварительно установлено, что защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности. Также задержаны двое директоров и инженер-консультант компании.

