Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 13

Фото: телеграм-канал "Подслушано Копейск"

Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области достигло 13 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что они официально признаны погибшими, так как их тела найдены. Всего жертвами могли стать 23 сотрудника предприятия – их останки еще ищут, а специалисты продолжают разбирать завалы на месте инцидента.

"Далее предстоит длительная работа по идентификации", – отметили в правительстве Челябинской области.

Кроме того, в местных стационарах находятся четверо пострадавших, а еще двое направлены в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород. Остальные лечатся амбулаторно.

Взрыв на одном из предприятий Копейска произошел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар, который удалось потушить спустя время. Общее число пострадавших в ЧП достигло 29 человек.

По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса на предприятии. По данному факту возбуждено уголовное дело. В связи со случившимся 24 октября было объявлено в Челябинской области днем траура.

По словам главы региона Алексея Текслера, завод в Копейске выплатит пострадавшим от 1 до 2 миллионов рублей, а семьям погибшим окажут помощь на 10 миллионов рублей.

